Папа Римський Франциск у Великодньому посланні висловив побажання про обмін усіма полоненими між Росією та Україною за принципом «всіх на всіх».

Про це йдеться в його посланні, опублікованому на Vatican News.

Він висловив сподівання, що Воскреслий Христос відкриє дорогу до миру для стражденного населення різних регіонів, зокрема Ізраїлю, Сектора Газу та України.

«Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!» — закликав він.

Нагадаємо, що папа Римський Франциск закликав до переговорів у війні Росії проти України, зазначивши, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор». Він також вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти з переговорами.