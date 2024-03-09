Папа Римський Франциск закликав до переговорів у війні Росії проти України, зазначивши, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор». Він також вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти з переговорами.

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському італомовному мовнику RSI ще на початку лютого цього року, але текстова версія з’явилася лише 9 березня, і після цього на слова понтифіка звернули увагу такі провідні інформаційні агентства, як британське Reuters та італійське ANSA.

«Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори — сміливе слово», — сказав Папа Франциск.

Далі він знову повторив, що «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

«Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться? Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього та інші», — сказав понтифік.

Нагадаємо, Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».