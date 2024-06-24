Влітку Україна отримає перші гроші від заморожених активів РФ / Фото: SIPA,Scanpix

Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 мільярда євро на допомогу Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

За даними видання, кошти від першого траншу будуть виділені на військову допомогу Києву — боєприпаси й системи протиповітряної оборони. Акцентується, що фінансуватиметься пряма закупівля обладнання для українських захисників, а не відшкодування європейським країнам витрачених коштів на зброю.

Водночас чверть коштів витратять на закупівлі в української промисловості.

Гроші від заморожених активів РФ виділяються Україні через Фонд допомоги Україні (UAF), однак такий процес блокувала Угорщина.

Юридична служба стверджувала: Будапешт не має змоги зупинити такі платежі, тому що під час голосування за створення Фонду він утримався. Європейські чиновники додали, що використання обхідного шляху дозволяє те, що кошти не надходять від платників податків Євросоюзу.

Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради ЄС, країни блоку мали час до 11:00 ранку, аби висловити свою думку стосовно використання активів РФ. Жодна держава не виступила проти.

«Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати», — додає Politico.

Видання наголошує, що Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 мільярда євро — часткової компенсації державам ЄС за зброю, яку вони надали Україні. За словами дипломата, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.

Наразі невідома сума, яку отримає Україна від доходів заморожених російських активів. Проте співрозмовники Politico зауважили: вона коливається між 1,2 мільярда євро та 1,4 мільярда євро.

Раніше, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна отримає перший транш з доходів від заморожених активів РФ вже до кінця літа. Очікується, що перший платіж у 1,5 мільярда євро надійде Україні до кінця «літніх канікул», сказав він.