Фото: Патрульна поліція України

У Слов’янську поліція затримала чоловіка, який ходив по місту з гранатою в кишені.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Як зазначається, це сталося напередодні вдень, 1 червня. Поліція отримала повідомлення від місцевого жителя про те, що до нього прийшов сусід з гранатою в руках. Заявник попросив чоловіка піти, після чого відразу зателефонував у поліцію.

Прибувши на місце, патрульні знайшли схожого за описом громадянина у нетверезому стані. У правій кишені його штанів інспектори помітили предмет, схожий на гранату.

Правоохоронці затримали чоловіка. Повідомити, де взяв гранату, 40-річний місцевий мешканець не зміг. Патрульні встановили, що чоловік перебуває у розшуку.

Для з’ясування усіх обставин справи на місце викликали слідчо-оперативну групу. А за перебування в громадському місці в нетверезому стані чоловік ще й отримав постанову за частиною 1 статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що мешканця селища Первомайське Миколаївського району судитимуть за обвинуваченням у замаху на вбивство двох своїх односельців — він закинув гранату у будинок.