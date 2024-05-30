Уряд Польщі хоче встановити з 4 червня на 90 днів буферну зону на кордоні з Білоруссю, в яку увійдуть 27 населених пунктів прикордонної зони.
Проєкт розпорядження у цій справі вже потрапив до міжвідомчих консультацій, пише Укрінформ.
Документом передбачається, що в 26-ти місцях у Гайнівському повіті і одному місці Білостоцького повіту Підляського воєводства, що межує з Білоруссю, буде запроваджено заборону на перебування сторонніх осіб.
Рішення про це було прийнято після інцидентів у вівторок з пораненням нелегальними мігрантами польського військового і двох прикордонників, в результаті чого військовий перебуває в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали російського військового, який втік з фронту, перетнув білоруський кордон та намагався потрапити до країни.
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Уряд Польщі хоче встановити з 4 червня на 90 днів буферну зону на кордоні з Білоруссю, в яку увійдуть 27 населених пунктів прикордонної зони.
Проєкт розпорядження у цій справі вже потрапив до міжвідомчих консультацій, пише Укрінформ.
Документом передбачається, що в 26-ти місцях у Гайнівському повіті і одному місці Білостоцького повіту Підляського воєводства, що межує з Білоруссю, буде запроваджено заборону на перебування сторонніх осіб.
Рішення про це було прийнято після інцидентів у вівторок з пораненням нелегальними мігрантами польського військового і двох прикордонників, в результаті чого військовий перебуває в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали російського військового, який втік з фронту, перетнув білоруський кордон та намагався потрапити до країни.