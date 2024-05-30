Стіна, збудована Польщею на кордоні з Білоруссю. Фото: Укрінформ

Уряд Польщі хоче встановити з 4 червня на 90 днів буферну зону на кордоні з Білоруссю, в яку увійдуть 27 населених пунктів прикордонної зони.

Проєкт розпорядження у цій справі вже потрапив до міжвідомчих консультацій, пише Укрінформ.

Документом передбачається, що в 26-ти місцях у Гайнівському повіті і одному місці Білостоцького повіту Підляського воєводства, що межує з Білоруссю, буде запроваджено заборону на перебування сторонніх осіб.

Рішення про це було прийнято після інцидентів у вівторок з пораненням нелегальними мігрантами польського військового і двох прикордонників, в результаті чого військовий перебуває в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали російського військового, який втік з фронту, перетнув білоруський кордон та намагався потрапити до країни.