Марк Рютте. Фото з відкритих джерел.

У середу 26 червня прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте офіційно призначили на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомив чинний генсек Єнс Столтенберг, а також сказано на сайті НАТО.

«Марк — істинний прихильник трансатлантичного союзу, сильний лідер і будівничий консенсусу. Я бажаю йому усіляких успіхів на шляху подальшого зміцнення НАТО. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках», — написав Єнс Столтенберг.

Зазначається, що за таке рішення проголосували представники всіх 32 країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, що перед цим цю посаду обіймав Єнс Столтенберг. Він мав залишити її 1 жовтня 2022 року, однак у березні того року лідери країн НАТО вирішили продовжити його повноваження до 30 вересня 2023 року, а потім — ще на рік. Таким чином Столтенберг залишає посаду 1 жовтня 2024 року, після чого до своїх повноважень візьметься Марк Рютте.

Також нагадаємо, як Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру.