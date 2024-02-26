Президент Чехії Петр Павел. Фото: Петр Павел / Facebook

Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл приєднатися до Збройних сил України 20 громадянам своєї країни.

Про це пише Укрінформ з посиланням на чеські ЗМІ.

Ще 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ Чехії, повідомив Петр Павел у програмі, яку 25 лютого транслював телеканал Nova.

За словами президента Чехії, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів до поставлених критеріїв.

Попередник чинного президента Чехії Мілош Земан видав із 24 лютого 2022 року громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

Петр Павел також розкритикував недостатню матеріальну допомогу західних країн для української армії в минулі роки, як і рівень їх інвестицій у власну обороноздатність.

За його словами, борг західних держав щодо країни, що обороняється, полягає в тому, що вони не змогли поставити Україні достатню кількість якісної техніки та боєприпасів для успішного і швидкого контрнаступу. Він нагадав, що Росія перевела економіку на військові рейки і здатна виробляти 150 танків та сотні тисяч боєприпасів на місяць, тоді як ЄС за два роки не виробив жодного нового танка, а виробництво великокаліберних снарядів не досягає навіть місячного російського рівня.

— За два роки Росія зуміла винести уроки зі своїх помилок і мобілізувати свою військову промисловість, але поки не змогла досягти істотних успіхів. Україна ж змогла за два роки повернути частину анексованої території, витіснити російський флот із західної частини акваторії Чорного моря, зберігши боєздатність армії та рішучість населення захищатись, — зазначив Петр Павел.

Він додав, що війна в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети.

— Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано. Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей — повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом, — припустив Петр Павел.

Водночас він зазначив, що наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО.

— Однак цього не можна виключити у майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.