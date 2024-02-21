Українські біженці у Польщі. Фото: gettyimages.com

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, згідно з яким українці, які приїхали після повномасштабної війни, матимуть змогу законно залишатися на території країни до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє PAP.

Закон ухвалили відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Серед іншого, закон передбачає продовження терміну легального перебування українських біженців до 30 червня цього року.

Як відомо, українці у Польщі мають вільний доступ до ринку праці, право на отримання допомоги, доступ до охорони здоровʼя та можливість вести економічну діяльність.

Підписаний закон також розширює особливі права українських медичних працівників. Термін надання дозволу на ведення професійної діяльності для цієї категорії працівників буде продовжено до 28 місяців.

Нагадаємо, що у польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

Раніше Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців, розташований у Надаржині приблизно за 30 кілометрів від Варшави.