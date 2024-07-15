Республіканці закликали Конгрес США розслідувати замах на Трампа / Фото: АР

Республіканці на чолі зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном закликали Конгрес розслідувати інцидент з замахом на колишнього президента США Дональда Трампа.

Як пише «Голос Америки», Голова Комітету розвідки Палати представників США республіканець Майк Тернер закликав законодавців розслідувати замах.

Він наголосив, що офіцери Служби безпеки ризикували своїм життям, щоб врятувати Дональда Трампа, але водночас, не змогли запобігти нападу.

«Ми відповідальні за нагляд. Вчора ми бачили неймовірну відданість Секретної служби, щоб захистити життя колишнього президента Дональда Трампа та як вони ризикували власним життям. Водночас ми також побачили провал ширшої мережі, яка має забезпечити безпеку президента», — наголосив Майк Тернер.

У неділю в програмі «Сьогодні» спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запевнив, що «Конгрес проведе повне розслідування вчорашньої трагедії і визначить, чи були прогалини в безпеці, і що ще має знати американський народ». Джонсон вказав, що розслідування має включати свідчення Секретної служби, Міністерства внутрішньої безпеки та ФБР.

В коментарі CNN республіканець сенатор Рон Джонсон також назвав інцидент «провалом» безпеки і закликав його розслідувати.

Нагадаємо, у Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлер, Пенсильванія.

Джерела The New-York Post та CNN згодом повідомили, що чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Зазначається, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

Також передвиборчий штаб Президента США Джо Байдена змінює стратегію після замаху на його опонента-республіканця Дональда Трампа: фокус на єдність країни та осуд насильства.