Володимир Зеленський. Фото: The New York Times.

Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times.

За словами президента, велика кількість ракет С-300 — це перевага країни-агресора у війні.

«Це їх величезна перевага. Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей — це їх величезна перевага. Щоденне використання бомб — це їх величезна перевага. Використання систем С-300 —вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. 10 тисяч — це знову їх перевага», — зазначив Володимир Зеленський.

Він також додав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо в України.

«Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є відповідна зброя, краща за те, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в України обидва ці елементи — достатня кількість і дозвіл? Немає», — наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не вважає, що Україні можна забороняти використовувати західну зброю проти ворожих об'єктів на території Росії, оскільки вона воює за свій захист, а не за напад.