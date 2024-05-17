Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Україні можна забороняти використовувати західну зброю проти ворожих об'єктів на території Росії, оскільки вона воює за свій захист, а не за напад.

Про це він сказав 16 травня під час зустрічі з журналістами, повідомляє «Радіо Свобода».

«Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це — захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження. І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин», — сказав президент.

Однак Сполучені Штати дотримуються позиції щодо того, як Україна може використовувати американську зброю. Йдеться про її застосування лише на українській території.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

У неї запитали, чи є обовʼязковою умовою для українців заборона бити американською зброєю по території росії. Вона сказала, на кожному засіданні у форматі «Рамштайн» обговорюється, що зброя призначена для використання на полі бою. І представники США наголошують на тому, що найкраще це робити на території України.

Водночас, як пише Голос Америки, американські сенатори розійшлися в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати надану США зброю для ударів по території Росії особливо на тлі нового російського наступу у Харківській області..

Зокрема, сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані.

«Я підтримую використання Україною наданої американської зброї, відповідно до наших взаємних інтересів. Деякі російські цілі можуть бути виправдані, а інші — ні, я б розглядав їх вибірково. Але загалом це має бути найагресивніше використання зброї, яку ми надаємо», — сказав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, за який нещодавно проголосували обидві палати американського Конгресу.

Минулого тижня Україна отримала від США першу партію протитанкових ракет, снарядів і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів у рамках пакета військової допомоги на 61 млрд доларів військової допомоги.