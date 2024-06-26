Стартував переговорний процес про вступ України до ЄС

25 червня офіційно стартував переговорний процес про вступ України до ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

У цей день бельгійське головування у Раді ЄС скликало першу Міжурядову конференцію між Україною та ЄС, що стало початком знаменного процесу новітньої історії нашої країни.

«Неймовірно важка робота Президента та команди, яка працює над тим, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Важливий дипломатичний успіх. Далі — тільки вперед», — зазначив у своєму телеграм-каналі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Стартував переговорний процес про вступ України до ЄС

Стартував переговорний процес про вступ України до ЄС

Стартував переговорний процес про вступ України до ЄС

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський нагадав, що майже два роки тому, у червні 2022-го, Україна здобула кандидатство, а в грудні минулого року — отримала політичне рішення щодо переговорів.