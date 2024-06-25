Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Сьогодні, 25 червня, Україна переходить до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні історичний день, коли ми переходимо до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства України. 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, ми підписали заявку на вступ», — зазначив він.

Президент нагадав, що майже два роки тому, у червні 2022-го, Україна здобула кандидатство, а в грудні минулого року — отримала політичне рішення щодо переговорів.

«Але саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС — уже сьогодні. Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу державу, наш народ. Дякую команді, яка робить усе, щоб ми стали частиною Європейського Союзу. Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним!» — наголосив президент.

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Україна починає переговори про членство в ЄС / Фото опублікував Володимир Зеленський

Вступ України до ЄС

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Під час спільної пресконференції у Варшаві 15 квітня прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен заявили, що головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.