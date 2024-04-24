Єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган / Фото з відкритих джерел

Запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Про це заявив єврокомісар з бюджету Йоханнес Ган, інформує Oldenburger Onlinezeitung.

«Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал», — зазначив він.

За його словами, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 мільярдів євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.

«Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам обʼєднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?», — наголосив Йоханнес Ган.

Він також зазначив, що Євросоюз потребує інституційних реформ, які не залежать від вступу України та країн Західних Балкан, зокрема ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.

Єврокомісар додав, що не очікує швидкого приєднання України до ЄС. Вступ до 2028 року — початку наступної семирічної фінансової програми — «нереальний».

Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу.

«Вступ в умовах війни немислимий. Насамперед, Україна бореться за виживання. Усі країни, які вступають у ЄС, мають виконати вимоги реформ», — підсумував він.

Вступ України до ЄС

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Під час спільної пресконференції у Варшаві 15 квітня прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен заявили, що головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.