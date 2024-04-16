Польща і Данія під час головування у ЄС сприятимуть прискоренню євроінтеграції України / Фото: Укрінформ

Головування Польщі, а після неї Данії у першому і другому півріччі наступного року має сприяти прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві 15 квітня заявили прем’єр-міністри Польщі і Данії Дональд Туск і Метте Фредеріксен, повідомляє Укрінформ.

Дональд Туск зауважив, що на початку 2025 року Польща головуватиме в ЄС, а після неї головування перейме Данія. Відтак, дві країни спільно намагатимуться «надати динаміки деяким процесам, зокрема розширенню ЄС, і питанням військової, енергетичної і продовольчої безпеки Європи».

Своєю чергою Метте Фредеріксен підкреслила, що головування в наступному році Польщі, а потім Данії в ЄС створює історичні шанси, щоб зробити щось більше для України, Європи і світу.

— Думаю, що наша співпраця в наступному році приведе до ухвалення слушних рішень. Я підкреслюю важливість рішучої підтримки України, що в інтересах свободи всіх європейців, — наголосила вона.

Прем’єри зазначили, що їхні країни продовжуватимуть максимально допомагати Україні і підтримуватимуть в середині ЄС консенсус щодо безперечної підтримки Києва.

Як підкреслив Туск, Польща і Данія мають ідентичні погляди на безпеку на європейському континенті і російську агресію проти України.

— Роль Польщі і Данії у цьому контексті неможливо переоцінити. Як і донині, ми стоятимемо на сторожі однозначної оцінки в ЄС подій на сході. Нині і в майбутньому працюватимемо над єдиною позицією в ЄС щодо війни в Україні, — підкреслив він.

За його словами, Варшава і Копенгаген будуть серед тих країн, які допомагають і мобілізують інших для надання допомоги Україні.

— Данія і Польща виключають будь-який інший сценарій розвитку подій, крім того, завдяки якому Україна збереже свій суверенітет і незалежність, — наголосив Дональд Туск.

Він зазначив, що ЄС зараз є більш ефективним і надає більше допомоги Україні. На його переконання, Європа зараз перебуває у кращій ментальній формі, ніж це було раніше, й «успішно складає складний іспит» щодо солідарності з Україною.

Вступ України до ЄС

Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.