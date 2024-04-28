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Україна виконала всі умови для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона ЄС.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що поточний рік у політичному сенсі має принести «результат з Євросоюзом».

Також Володимир Зеленський додав, що наразі триває підготовка до саміту НАТО, який відбудеться цього літа.

«Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс», — зауважив він.

Нагадаємо, що запланований вступ України до ЄС може привести до збільшення бюджету Європейського Союзу до 20%.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділив Україні 1,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Загалом упродовж 2024–2027 років Україна має отримати 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, що країни НАТО домовилися надати Україні більше військової допомоги, зокрема систем і засобів ППО.