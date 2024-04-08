Фото: Міністерство оборони України.

При Міністерстві оборони України створено Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України,.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони 8 квітня.

Комітет є однією зі складових нової моделі реформи фінансового контролю в Міністерстві оборони України. Мета створення — консультації та розгляд питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міністерстві оборони.

«Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме «запобіжником» від політичного втручання. Такий крок говорить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів», — розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує незабаром відкрити 27 центрів рекрутингу до Збройних сил в обласних центрах та великих містах.