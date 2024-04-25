Судно «Ангара» Фото: Planet Labs PBC

У Китаї зафіксували російське вантажне судно, яке перебуває під санкціями США і причетне до постачання зброї з Північною Кореєю до Росії.

Про це пише Reuters.

У розпорядженні агентства є супутникові знімки на яких видно, що Китай надає причал для російського вантажного судна «Ангара», яке перебуває під санкціями США.

«Присутність корабля в китайському порту наголошує на проблемах, з якими стикаються Сполучені Штати та їхні союзники, які намагаються перекрити військову та економічну підтримку Росії», — пише видання.

Супутникові знімки, показують, що «Ангара» пришвартована на корабельні Zhoushan Xinya Shipyard у Чжецзяні. На вебсайті корабельні зазначено, що це найбільша приватна судноремонтна компанія Китаю.

Судно було ідентифіковано за допомогою транспондера унікальної системи автоматичної ідентифікації (AIS), який був ненадовго увімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки під час навігації жвавою ділянкою Корейської протоки на шляху до Китаю. До прибуття у Китай «Ангара» була пришвартована в січні в портах Північної Кореї та Росії з вимкненим транспондером. Він знову припинив передачу невдовзі після прибуття до КНР.

За даними RUSI, який відстежував переміщення корабля у рамках проєкту, судно, яке перебуває під санкціями США, здійснило щонайменше 11 поставок між північнокорейським портом Раджин і російськими портами з серпня 2023 року.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому невідомі деталі, пов'язані з «Ангарою», додаючи, що Пекін «завжди виступає проти односторонніх санкцій і юрисдикції тривалої дії, які не мають підґрунтя в міжнародному праві або мандаті Ради Безпеки». Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що не має інформації з цього приводу.

Нагадаємо, що незважаючи на санкції, у 2023 році Росія змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.