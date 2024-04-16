У Південній Кореї за день до прем’єри скасували балетне шоу за участю танцюристів із Росії.
Про це пише Reuters.
У концертах, які мали відбутися з вівторка по четвер у Сеулі, спочатку мали брати участь 12 головних танцівників російського «Большого театру».
Потім програма була змінена, а кількість російських артистів зменшена.
Однак у понеділок організатор оголосив у соцмережах про скасування концертів, заявивши, що зміни не були прийняті концертним залом.
Нагадаємо, у січні в Італії скасували показ російського пропагандистського фільму.
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У Південній Кореї за день до прем’єри скасували балетне шоу за участю танцюристів із Росії.
Про це пише Reuters.
У концертах, які мали відбутися з вівторка по четвер у Сеулі, спочатку мали брати участь 12 головних танцівників російського «Большого театру».
Потім програма була змінена, а кількість російських артистів зменшена.
Однак у понеділок організатор оголосив у соцмережах про скасування концертів, заявивши, що зміни не були прийняті концертним залом.
Нагадаємо, у січні в Італії скасували показ російського пропагандистського фільму.