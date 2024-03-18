Денис Шмигаль. Фото з Telegram-каналу прем'єр-міністра

В Україні схвалили план реформ для отримання допомоги за чотирирічною програмою ЄС на 50 мільярдів євро. Вже найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 18 березня.

«Уряд ухвалив План для Ukraine Facility. Він є основою надання фінансової підтримки в рамках програми, яка розрахована на 4 роки та має загальний розмір 50 мільярдів євро», — зазначає Денис Шмигаль.

За його словами, план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

«Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція», — додав він.

За словами Дениса Шмигаля, найближчим часом документ має розглянути Єврокомісія. Після цього Україна зможе отримати вже цьогоріч близько 16 мільярдів євро.

Нагадаємо, що 17 лютого Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд Італії оголосили про надання Україні позики розміром 200 мільйонів євро на відновлення потужностей гідроелектростанцій.