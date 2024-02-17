Гідроенергетика України. Фото: Укргідроенерго

Сьогодні, 17 лютого Європейський банк реконструкції та розвитку та уряд Італії оголосили про надання Україні позики розміром 200 мільйонів євро на відновлення потужностей гідроелектростанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що гроші підуть на купівлю необхідного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також підтримки ліквідності компанії «Укргідроенерго».

За словами прем’єр-міністра, українська гідроенергетика через дії російських окупантів втратила близько 2,5 тисячі МВт потужностей, з яких понад 1,5 тисячі МВт уже відновили.

«Гідрогенерація відіграє ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи електроенергією оселі та підприємства, зауважив прем'єр. Завдяки модернізації потужностей гідроелектростанцій Україна зможе покращити стійкість і безпечність своєї енергосистеми», — написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС.

Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції для відновлення природних екосистем необхідно десять років. Над програмою відновлення територій працюють спеціалісти з 20 різних країн.