Під час конференії з економічного розвитку та відбудови України, яка почалася вранці 19 лютого в Токіо, представники країн підписали 56 документів про співпрацю.
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
Серед документів міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади. Зокрема:
А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.
«Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку», — прокоментував прем’єр.
Раніше повідомлялося, що Японія виділить 15,8 мільярдів єн (106 мільйонів доларів) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.
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Під час конференії з економічного розвитку та відбудови України, яка почалася вранці 19 лютого в Токіо, представники країн підписали 56 документів про співпрацю.
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
Серед документів міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади. Зокрема:
А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.
«Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку», — прокоментував прем’єр.
Раніше повідомлялося, що Японія виділить 15,8 мільярдів єн (106 мільйонів доларів) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.