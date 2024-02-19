Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю. Фото: Денис Шмигаль

Під час конференії з економічного розвитку та відбудови України, яка почалася вранці 19 лютого в Токіо, представники країн підписали 56 документів про співпрацю.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Серед документів міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади. Зокрема:

міжурядова конвенція про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні;

більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва;

грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низка документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання;

міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій;

«Нафтогаз» домовився про проєкт у сфері вітроенергетики;

Оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю. Фото: Денис Шмигаль Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю. Фото: Денис Шмигаль

А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.

«Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку», — прокоментував прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Японія виділить 15,8 мільярдів єн (106 мільйонів доларів) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.