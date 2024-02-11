Державні прапори Японії та України. Фото: dpsu.gov.ua

Японія виділить 15,8 мільярдів єн (106 мільйонів доларів) допомоги на підтримку відновлення України від наслідків війни в семи сферах.

Про це повідомляє Kyodo news.

Мова йде про відновлення інфраструктури, а також розмінуванні. Очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни і підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню.

У січні Японія оголосила про внесок у розмірі 37 мільйонів доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включаючи безпілотну систему виявлення літаків. При цьому, Японія не може надавати пряму військову допомогу, через обмеження згідно з конституцією.

Сім сфер співпраці також включають розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та промисловість, інформаційні технології, а також вдосконалення управління та антикорупційні заходи, повідомляють джерела Kyodo news.

Очікується, що Японія і Україна також підпишуть угоду про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Нагадаємо, Міненерго України повідомили, що уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін для допомоги енергетичному сектору.

Також з квітня 2024 року Японія запускає нову програму підтримки українських біженців, спрямовану на адаптацію українців у країні, зокрема через вивчення мови та культури.