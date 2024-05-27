Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр ІспанІЇ. Фото: Getty Images

Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це свідчить пресконференція за участі президента Володимира Зеленського та іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Згідно з угодою, Іспанія до 2027-го зобов'язалася допомогти на 5 млрд через Європейський фонд миру.

«Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю», — заявив глава іспанського уряду.

Зазначається, що Іспанія стала десятою країною із ким Україна уклала такий договір.

Нагадаємо, що Іспанія збирається виділити Україні пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро. Про передачу допомоги оголосять під час візиту президента України Володимира Зеленського в Мадрид.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 27 травня прибув із офіційним візитом до Іспанії.