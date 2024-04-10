За позитивного сценарію «Укренерго» відновить якщо не весь, то досить значний обсяг пошкоджень, який було завдано росіянами в цьому році
Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Він також додав, що за песимістичним сцерієм росіяни будуть з якоюсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі.
Також Володимир Кудрицький додав, що країні потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.
«Питання буде полягати в тому, наскільки наша система ППО буде здатна зменшити швидкість цих пошкоджень, швидкість з якою ворог нищить українську енергетику. Також буде важливо, чи матиме українська енергосистема відповідний ресурс для того щоб швидко відновлюватись. Оці два фактори напевно будуть ключовими», – зазначив Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.
Після цього на Миколаївщині та Херсонщині зникло світло у багатьох містах та селах.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
За позитивного сценарію «Укренерго» відновить якщо не весь, то досить значний обсяг пошкоджень, який було завдано росіянами в цьому році
Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Він також додав, що за песимістичним сцерієм росіяни будуть з якоюсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі.
Також Володимир Кудрицький додав, що країні потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.
«Питання буде полягати в тому, наскільки наша система ППО буде здатна зменшити швидкість цих пошкоджень, швидкість з якою ворог нищить українську енергетику. Також буде важливо, чи матиме українська енергосистема відповідний ресурс для того щоб швидко відновлюватись. Оці два фактори напевно будуть ключовими», – зазначив Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.
Після цього на Миколаївщині та Херсонщині зникло світло у багатьох містах та селах.