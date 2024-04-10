Відключення світла. Фото з відкритих джерел.

За позитивного сценарію «Укренерго» відновить якщо не весь, то досить значний обсяг пошкоджень, який було завдано росіянами в цьому році

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він також додав, що за песимістичним сцерієм росіяни будуть з якоюсь періодичністю завдавати нових і нових пошкоджень енергосистемі.

Також Володимир Кудрицький додав, що країні потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.

«Питання буде полягати в тому, наскільки наша система ППО буде здатна зменшити швидкість цих пошкоджень, швидкість з якою ворог нищить українську енергетику. Також буде важливо, чи матиме українська енергосистема відповідний ресурс для того щоб швидко відновлюватись. Оці два фактори напевно будуть ключовими», – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.

Після цього на Миколаївщині та Херсонщині зникло світло у багатьох містах та селах.