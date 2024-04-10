Змінено о 12:30: додано додаткову інформацію по Миколаївській області.

Відключення світла. Фото з відкритих джерел.

У середу, 10 квітня, на Миколаївщині та Херсонщині зникло світло у деяких містах та селах.

Як повідомили у «Миколаївобленерго» об 11:00 у декількох районах Миколаєва, а також громадах по області, одначасно зникло світло. Зазначається, що відбулось масштабне аварійне відключення.

«Де немає світла — то не за погодженими графіками! Вже працюємо над перезаживленням споживачів. Вірте в енергетиків!», — йдеться у повідомленні.

Пізніше енергетики додали, що з ночі були змушені відключити від електропостачання мешканців Баштанської, Снігурівської та Березнегуватської дільниць. А зранку 10 квітня без світла залишилось маже пів області.

«Не встигли перевести подих - нова халепа! Як це зазвичай і буває, навіть короткочасний дисбаланс в системі не минув без наслідків: о 10:31 аварійно відключилося ледь не півобласті та Миколаїв повністю! Без світла залишилися майже 222 тисячі побутових та близько 17,3 тисяч юридичних споживачів», — зазначили у «Миколаївобленерго».

Станом на 12 годину, всі 178 населених пунктів, аварійно відключених від електропостачання, знову зі світлом. Фахівці перевіряють поодинокі заявки.

Також зникло світло на Херсонщині. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що енергетики поступово відновлюють електропостачання.

«Внаслідок удару військами РФ по критичній інфраструктурі півдня зникло електропостачання у Херсонському районі. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи і почали підʼєднувати абонентів до мережі», — повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.