Від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання, можуть ввозитися до Європейського союзу, лише якщо вони відправляються, отримані або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.
Як повідомили у Держпродспоживслужбі, мед та інші продукти бджільництва все частіше стають предметом шахрайства та фальсифікації, зокрема внаслідок додавання сторонніх цукрів.
За даними Єврокомісії, за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46% вантажів були виявлені ті або інші невідповідності, а 57% експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.
Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають за місяць звернутися до територіального органу відомства для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною.
Нагадаємо, з 1 липня Польща призупинила пропуск на в’їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання, можуть ввозитися до Європейського союзу, лише якщо вони відправляються, отримані або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.
Як повідомили у Держпродспоживслужбі, мед та інші продукти бджільництва все частіше стають предметом шахрайства та фальсифікації, зокрема внаслідок додавання сторонніх цукрів.
За даними Єврокомісії, за результатами скоординованих дій при здійсненні контролю вантажів з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС в 46% вантажів були виявлені ті або інші невідповідності, а 57% експортерів з третіх країнах, які були піддані контролю, відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.
Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку.
У Держпродспоживслужбі наголошують, що зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають за місяць звернутися до територіального органу відомства для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною.
Нагадаємо, з 1 липня Польща призупинила пропуск на в’їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.