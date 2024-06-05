Фото: критий ринок Южноукраїнська, Facebook

На критому ринку Южноукраїнська, що на Миколаївщині, планують відремонтувати павільйони під здачу в оренду підприємцям. На ці роботи планують витратити 2,6 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — комунальне підприємство «Критий ринок Южноукраїнська».

Підрядник повинен буде до 30 вересня 2024 року влаштувати перегородки, змонтувати металоконструкції, облицювати поверхні керамічною плиткою, прокласти каналіаційні трубопроводи, а також виконати грунтування, шпаклювання та фарбування стін і стелі.

Замовник після укладеного договору має сплатити підряднику 30% авансу, а решту 70% — після завершення робіт. Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 14 червня.

Нагадаємо, в Южноукраїнську Миколаївської області планують розробити каталог туристичної інфраструктури міста. Для цього в міській раді створили робочу групу.

Водночас на ремонт доріг в селищі Костянтинівка Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнська планує витратити 5,8 мільйонів гривень.

А після завершення реорганізації навчальних закладів в Южноукраїнську Миколаївської області залишиться лише одна школа, де можна буде отримати повну загальну середню освіту. Йдеться про ліцей №2, який має стати профільним навчальним закладом.