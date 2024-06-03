Южноукраїнськ, фото з відкритих джерел

В Южноукраїнську Миколаївської області планують розробити каталог туристичної інфраструктури міста. Для цього в міській раді створили робочу групу.

Про це свідчить відповідне розпорядження мера Южноукраїнська «Про створення робочої групи щодо створення каталогу туристичної інфраструктури Южноукраїнської міської територіальної громади» на сайті міської ради, пишуть «НикВести».

Члени робочої групи, зокерма мають визначити рекреаційні зони для розміщення туристичної інфраструктури та локацій. До робочої групи увійшли 12 посадовців:

перший заступник міського голови Микола Покрова;

заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марія Дроздова;

головний спеціаліст відділу сприяння підприємництву управління економічного розвитку міської ради Ганна Шумська;

виконуючий обов’язки директора Національного природного парку «Бузький Гард» Владислав Артемонов (за погодженням);

фізична особа–підприємець Богдан Грицевич (за погодженням);

начальник управління молоді, спорту, культури міської ради Неля Захарко;

начальник відділу сприяння підприємництву управління економічного розвитку міської ради Альона Мицик;

начальник відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин міської ради Ольга Комарніцька;

староста Іванівського старостинського округу Ігор Латій;

керуючий справами виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Віталій Паненко;

начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради Тетяна Такієнко;

староста Костянтинівського старостинського округу Олександр Черней.

А згодом вже розроблений туристичний каталог мають розмістити на офіційному веб-сайті Южноукраїнської міської територіальної громади.

Туризм на Миколаївщині

Загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів. Водночас на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

Державне агентство розвитку туризму оновило перелік «‎Туристичних магнітів України»‎. До нього увійшло 170 визначних туристичних місць, 8 з яких на території Миколаївської області.

У 2023 році очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. А згодом сказав, що відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Минулого року колишній народний депутат України Геннадій Задирко, який наразі служить у Збройних силах України як рядовий солдат, обурився, що з бізнесу, який через повномасштабну війну зупинив свою роботу, продовжують збирати десятки тисяч гривень податків.

Водночас заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Тоді ж анонсували відкриття спортивно-рекреаційної зони «Tiligul Club», що розташована селі Українка Коблівської тергромади Миколаївської області.

А з початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору.

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