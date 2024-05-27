Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Після завершення реорганізації навчальних закладів в Южноукраїнську Миколаївської області залишиться одна школа, де можна буде отримати повну загальну середню освіту. Йдеться про ліцей №2, який має стати профільним навчальним закладом.

Про це свідчать дані перспективного плану трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Южноукраїнська на період 2023-2027 років, пишуть «НикВести».

Вивільняючи класи для старшої школи, ліцей №2 не здійснюватиме набір:

до перших та п'ятих класів вже з 2024-2025 навчального року;

до шостих та других класів з 2025-2026 навчального року;

до сьомих та третіх класів 2026-2027 навчального року;

до восьмих та четвертих класів із 2027-2028 навчального року.

Водночас через це з 2025-2026 років поступово припинятимуть набір учнів у 10 класи ще чотирьох ліцеїв: №1, №3, №4 та №5. Усі вони з 2027 року мають стати гімназіями і навчати дітей тільки до 9 класу.

Тобто у 2026-2027 навчальному році лише ліцей №2 буде здійснювати набір учнів до 10-х класів у Южноукраїнську.

В міській раді Южноукраїнська запевнили, що звільнених вчителів ліцею №2 працевлаштують в інші навчальні заклади.

«Вчителі початкових класів, які будуть звільнятися з ліцею №2 буде запропоновано роботу в інших закладах Южноукраїнська», — йдеться у повідомленні.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж 42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти в Миколаєві також планують ліквідувати початкову школу №2 приєднавши її до початкової школи № 1.

Водночас депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.