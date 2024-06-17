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У Ватикані висловили готовність виступити посередником в обміні полоненими між Україною та Росією. Для цього Святий престол перебуває в постійному зв'язку з українською і російською владою.

Про це секретар Святого престолу кардинал П'єтро Паролін сказав під час Саміту миру у Швейцарії, пише Громадське.

За його словами, Ватикан готовий допомогти як посередник у тих справах, «які є прийнятними для всіх сторін і приносять користь тим, хто постраждав». Зокрема, там прихильно ставляться до сприяння поверненню депортованих у Росію дітей і звільненню полонених, особливо тяжкопоранених військових і цивільних.

Також Паролін зазначив, що є інформація про недотримання Женевських конвенцій у частині поводження з військовополоненими. Як цитує його «Інтерфакс-Україна», секретар Святого престолу заявив про труднощі у створенні разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста комісії, яка б, зокрема, могла оцінити становище військовополонених, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Раніше, папа Римський Франциск у Великодньому посланні висловив побажання про обмін усіма полоненими між Росією та Україною за принципом «всіх на всіх».