Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Верховний Суд у США дозволив Дональду Трампу брати участь у праймериз у штаті Колорадо. Це дає йому можливість бути кандидатом від Республіканської партії на виборах президента.

Раніше Верховний суд штату Колорадо, ґрунтуючись на третьому пункті 14-ї поправки до Конституції США, заборонив Дональду Трампу брати участь у виборах в цьому штаті, повідомляє CNN

Поправка забороняє обиратись на посади тим, хто був причетний до «повстання чи заколоту». Однак Верховний Суд США скасував це рішення.

На думку суду, Дональд Трамп не порушував 14-ту поправку до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Його звинувачували в порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Верховний Суд ухвалив рішення одноголосно, що скасувало постанову Верховного суду Колорадо, згідно з яким Трамп не міг знову балотуватися в президенти. Більшість суддів вважають, що штати не можуть усунути жодного федерального чиновника з голосування, особливо президента, без попереднього ухвалення закону Конгресом.

Сам Дональд Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до «хаосу та безладу», якщо вони будуть успішними. Крім того, колишній президент США заперечував, що був учасником повстання і стверджував, що 14-та поправка до Конституції не стосується посади президента.

Нагадаємо, експрезидент Сполучених Штатів, Дональд Трамп, який знову претендує на цю посаду, пообіцяв, що він зробить більше для підтримки України, ніж нинішній глава США Джо Байден.

Варто зазначити, раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.