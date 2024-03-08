Є низка причин, які унеможливлюють проведення виборів в військовий час. Серед них, наприклад, потреба в відповідних змінах у законодавстві й не тільки.

Про це глава держави заявив в інтервʼю Cinque minuti.

— Для того, щоб провести вибори в військовий час в Україні треба змінити відповідне законодавство. У військовий час не можна проводити вибори, — пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, серед інших причин також важлива повага до військових, які наразі перебувають на фронті й також повинні мати право на волевиявленні під час виборів. Серед іншого, необхідна окрема інфраструктура, яка дозволить брати участь у голосуванні 7 мільйонам українців, які наразі перебувають закордоном.

Нагадаємо, у жовтні минулого, 63,8% опитаних українців негативно поставилися би до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Наприкінці серпня 2023 року, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що попри війну, у 2024 році в Україні мають відбутися вибори.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.