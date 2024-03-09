Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван розглядає можливість подати заявку на членство в Євросоюзі та прагне налагодити тісніші звʼязки із Заходом.

Про це він розповів в інтервʼю турецькому телеканалу TRT World.

«Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі», — сказав він, додавши, що у Вірменії сьогодні є проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників.

Раніше спікер парламенту Вірменії Ален Симонян казав, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата. Усе це відбувається на тлі погіршення відносин з Росією і погроз з боку останньої.

Нагадаємо, з 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

У відповідь на це в РФ заявили, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин, додавши, що «Єреван не врахував відповідні пропозиції Москви щодо статуту».

Країни, які ратифікували Римський статут, повинні затримати президента РФ Володимира Путіна, якщо він їх відвідає, оскільки у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.