Нардеп Тищенко та його охорона під час суперечки з військовим. Скриншот з відео

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка народного депутата Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України та його вчинки йому давно незрозумілі.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram.

Нагадаємо, що у центрі Дніпра група чоловіків у формі напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. Пізніше виявилось, що нападниками виявилась охорона народного депутата Миколи Тищенка.

Голова ОП зазначив, що правоохоронним органам «є на що реагувати».

«Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата — абсолютно ганебна. Їй немає виправдань», — написав він.

Андрій Ярмак підтвердив, що знає народного депутата багато років і що хрестив його сина

«Це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата», — написав Андрій Ярмак.

Нагадаємо, як раніше народний депутат Микола Тищенко назвав своїх колег по парламенту героям, адже вони працюють навіть під час повітряної тривоги.