Консульство України в Лондоні

Українське консульство в Лондоні призупинило прийом нових заяв на вчинення консульських дій від військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомили у консульстві Лондона.

При цьому вказується, що всі заяви, подані до 23 квітня будуть розглянуті та опрацьовані в повному обсязі, у тому числі заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та його отримання після прибуття до установи

«Просимо свідомих чоловіків 18-60 років, які мають запис у період з 24 квітня по 17 травня на оформлення паспорта/доручення/облік тощо, скасувати ваш візит до установи та дати змогу записатись іншим», — додали у консульстві.

Раніше вже повідомлялося, що українські консульства за кордоном тимчасово не прийматимуть документи від громадян України призовного віку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Як наголосив Дмитро Кулеба, в умовах повномасштабної агресії Росії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Українське консульство у Польщі також з 23 квітня тимчасово призупинило консульські дії.