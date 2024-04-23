Ілюстраційне фото з відкритих джерел.

Українські консульства за кордоном тимчасово не прийматимуть документи від громадян України призовного віку.

Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня» та публікує копію наказу.

У МЗС наразі не коментують обмеження щодо чоловіків призовного віку.

У розпорядженні журналістів є документ, де зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

«Дзеркало тижня» публікує копію наказу.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Українське консульство у Польщі повідомило «Суспільному», що вже тимчасово призупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку.

«Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо», — розповів журналістам співробітник консульства.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».