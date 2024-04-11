Нардепи, що представляють Миколаївщину у Верховній Раді

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті ВРУ, пишуть «НикВести».

Зокрема, «за» проголосували:

Давид Арахамія;

Ігор Копитін;

Максим Дирдін;

Ігор Негулевський;

Олександр Гайду;

Олександр Пасічний;

Олена Мошенець.

Народних депутатів Артема Чорноморова та Ірини Кормишкіної на пленерному засіданні не було.

На своїй сторінці в Facebook нардеп Ігор Копитін повідомив, що прийнятий закон про мобілізацію «покликаний створити більш прозору та чесну військову систему». Свою позицію він також обгрунтував тим, що в закон передбачає мотивацію для чоловіків, які готові вступити на контрактну службу, а також пільги та гарантії соціального захисту для військовослужбовців.

«Першим і головним завданням цього закону було оновити військово-облікові дані чоловічої половини населення. Військовому командуванню країни необхідно розуміти, на який мобілізаційний потенціал вони можуть розраховувати. Можна сміливо сказати, що з прийняттям цього законопроекту розпочинається нова ера відносин між державою та суспільством – більш прозора та чесна. Нажаль, суспільство фокусується лише на негативних, з їх точки зору, нормах закону, зовсім випускаючи з поля зору позитивні моменти. Якщо порівняти закони про мобілізацію країн світу – у нас один з найліберальніших у політиці відстрочок. Великий мотиваційний пакет, що спонукатиме чоловіків йти на контрактну службу за фахом. Пільги військовим та гарантії соціального захисту. І головне, не варто забувати, що війна триває і нам протистоїть потужний та небезпечний ворог. І це час гуртуватися, а не роз’єднуватися!» – написав він.

Всього за законопроєкт проголосували 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися.

Основні положення документу:

Визнані обмежено придатними і ті, хто має 2-3 групу інвалідності, мають повторно прийти ВЛК;

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет;

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби;

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.