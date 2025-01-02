Допомагали чоловікам перетинати кордон: правоохоронці затримали організаторів схем на заході і півдні України

Правоохоронці затримали 6 організаторів схем на заході і півдні України. Фото: СБУ

Правоохоронці на заході та півдні України викрили нові схеми продажу фіктивних меддовідок та переправляння чоловіків за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Як повідомили у Службі безпеки Україні, наразі затримали шістьох організаторів.

За даними СБУ, послуги коштували від 5 до 15 тисяч доларів.

Вказується, що на Закарпатті затримали двох місцевих жителів, які намагалися вивезти чоловіка за кордон, заховавши його серед будівельного сміття.

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«Для маскування «клієнта» ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми», — йдеться у повідомленні.

Також в Одеській області затримали трьох мешканці Подільського району віком від 21 до 25 років. Як зазначається, вони пішки виводили військовозобов’язаних за кордон через так звану «зеленку».

А ось на Буковині підозру отримав місцевий лікар, який після звільнення з медустанови продавав фіктивні меддовідки про наявність 2 групи інвалідності.

«Для реалізації оборудки він використовував особисті зв’язки у МСЕК», — додали в СБУ.

За викритими фактами затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

частина 3 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Правоохоронці додають, що затримані наразі під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року правоохоронці заблокування дев’яти схем ухилення від мобілізації. Серед 17 підозрюваних — працівники ТЦК та соціальної підтримки, лікарі та керівники підприємств. Суми за «послуги» коливалися від 400 до 14 тисяч доларів.