Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Із закону вилучили положення щодо демобілізації військовослужбовців, за проголосували 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися. Законопроєкт набуде чинності через місяць після підписання президентом Володимир Зеленський.

Також він опублікував кількість голосів по фракціям:

«Слуга Народу»– 192; «ЄС» – 0; «Батьківщина» – 2; «Платформа за життя та мир» – 18; «Голос» – 16; «Відновлення» – 16; «За майбутнє»– 12; «Довіра» – 15; Позафракційні – 12.

Фото голосування, нардеп Ярослав Железняк

Основні положення документу:

Визнані обмежено придатними і ті, хто має 2-3 групу інвалідності, мають повторно прийти ВЛК;

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет;

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби;

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.