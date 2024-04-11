Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Із закону вилучили положення щодо демобілізації військовослужбовців, за проголосували 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися. Законопроєкт набуде чинності через місяць після підписання президентом Володимир Зеленський.
Також він опублікував кількість голосів по фракціям:
«Слуга Народу»– 192;
«ЄС» – 0;
«Батьківщина» – 2;
«Платформа за життя та мир» – 18;
«Голос» – 16;
«Відновлення» – 16;
«За майбутнє»– 12;
«Довіра» – 15;
Позафракційні – 12.
Основні положення документу:
Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Із закону вилучили положення щодо демобілізації військовослужбовців, за проголосували 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися. Законопроєкт набуде чинності через місяць після підписання президентом Володимир Зеленський.
Також він опублікував кількість голосів по фракціям:
«Слуга Народу»– 192;
«ЄС» – 0;
«Батьківщина» – 2;
«Платформа за життя та мир» – 18;
«Голос» – 16;
«Відновлення» – 16;
«За майбутнє»– 12;
«Довіра» – 15;
Позафракційні – 12.
Основні положення документу:
Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.