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17 липня набувають чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які збільшать присутність державної мови на телебаченні.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«З 17 липня 2024 року посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм: використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми. Усі виступи, інтервʼю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською», — йдеться в повідомленні.

Як зазначив Тарас Кремінь, це сприятиме припиненню в телевізійних і радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

«Нові вимоги щодо збільшення присутності української мови на телебаченні є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі. Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту рідною українською мовою», — наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що під час війни для медіа та журналістів мають бути введені правила роботи, які їх будуть контролювати.