Бронювання. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Верховній раді зареєстровали законопроєкт №11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», який передбачає «економічне бронювання» від мобілізації.

Один із його авторів, нардеп Дмитро Наталуха, розповів про основні положення положення законопроєкту.

За його словами, у новому законі «Про промислову політику» буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника. Також він додав, що у законі закладено модель «економічного бронювання».

«В умовах війни економіка — це зброя. Ми можемо боротись за власну свободи лише до тих пір, поки у нас є для цього ресурси. Це дуже проста формула, яку озвучив президент Зеленський: «або працюєш, або воюєш». В ці часи робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, і перше питання, яке турбує більшість виробників сьогодні – це чи зможе він зберегти для себе критичних працівників? Тому, у законі ми заклали концепцію «економічного бронювання», яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів», – розповів нардеп.

Концепція «економічного бронювання» передбачає:

Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати.

Сплачує збір не працівник, а сам бізнес, який визначає, хто для нього найбільш критичний.

Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання. Зокрема, ФОП можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності за останній рік.

Відсоток заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Механіка сплати військового збору описана у законопроєкті №11332 «Про особливості сплати військового збору за бронювання військовозобов'язаних». Його тексту на сайті Ради поки що немає.

Дмитро Наталуха також обіцяв, що незабаром будуть представлені два альтернативні законопроєкти, які включатимуть: модель із бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тисяч гривень, а також змішану модель – 35 тисяч зарплати для найманого працівника, 20 тисяч військового збору для ФОП.

Раніше повідомлялося про бронювання 90% особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше Мінкульт пояснив бронювання працівників культури та медіа від мобілізації. Дирекція пересувних цирків і ЗМІ важливі для національної безпеки.

Також уряд продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Нагадаємо, що станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» оновили 700 тисяч людей.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що у травні цього року до війська набрали стільки ж людей, як і за останні півроку.