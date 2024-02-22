Президент Володимир Зеленський призначив колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані.
Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Зазначимо, що указом №85/2024 глава держави звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.
А указом №86/2024 призначив на цю посаду Юрія Гусєва.
Нагадаємо, 27 червня 2023 року Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому», яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.
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Президент Володимир Зеленський призначив колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані.
Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Зазначимо, що указом №85/2024 глава держави звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.
А указом №86/2024 призначив на цю посаду Юрія Гусєва.
Нагадаємо, 27 червня 2023 року Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому», яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.