Новий посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього гендиректора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва на посаду посла України в Азербайджані.

Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Зазначимо, що указом №85/2024 глава держави звільнив Владислава Каневського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Азербайджанській Республіці.

А указом №86/2024 призначив на цю посаду Юрія Гусєва.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому», яку він обіймав з 3 грудня 2020 року.