Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому» згідно з поданою заявою.

Про це йдеться в указі президента №357/2023 від 27 червня.

Напередодні, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну «Укроборонпром» Германа Сметаніна.

За даними ЗМІ. у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення набере чинності воно 28-го. 31-річний Сметанін - керівник харківського Заводу імені Малишева.

Як пише ряд ЗМІ, Гусєв провалив ракетну програму.

Нагадаємо, Юрій Гусєв був призначений на посаду в грудні 2020 року.