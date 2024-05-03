Сергій Тюрін. Фото: Сергій Тюрін/Facebook

У четвер, 2 травня, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації.

Відповідний указ №268/2024був опублікований на сайті Офісу Президента.

До призначення Сергій Тюрін виконував обов’язки голови ОВА, а перед цим був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія, якого Володимир Зеленський звільнив з посади 15 березня 2023 року.

Сергій Тюрін народився 29 грудня 1971 року. У 2001 році він закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права. З 2004 року займався адвокатською практикою.

Нагадаємо, нещодавно новим керівником управління Служби безпеки України в Миколаївській області став Микола Лисененко.