Микола Лисененко, фото: Волинська обласна прокуратура

Новим керівником управління Служби безпеки України в Миколаївській області став Микола Лисененко.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті президента України.

«Призначити Лисененка Миколу Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області», — йдеться в указі від 1 травня.

Зазначимо, що до нього керівником управління був полковник Дмитро Невєдров, якого президент Володимир Зеленський призначив на посаду у січні 2021 року.

Як відомо, новопризначений керівник управління до цього працював головою УСБУ у Волинській області.

У квітні 2018-го року Микола Лисененко став першим заступником начальника Управління СБУ в Івано-Франківській області, пізніше восени 2019-го на тимчасово очолив це управління.



У 2013-2014 роках Микола Лисененко перебував на посаді заступника керівника Головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки Головного управління СБУ в Києві та Київській області.