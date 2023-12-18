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У Миколаєві хочуть побудувати лікувально-діагностичний комплекс, що обʼєднає функції декількох діючих лікарень в один орган. На ці роботи витратять 3,5 мільярдів гривень.

Про це йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, ухваленій в ході сесії облради 14 грудня, пишуть «НикВести».

Орієнтовна вартість проєкту становить – 85,5 мільйонів євро. Фінансування буде залучено з інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно документа, будівництво кластерного медзакладу, є серед інвестиційних проєктів, роботи над яким триватимуть в період з 2024 по 2027 роки. Будівництво включатиме обʼєднання в один сучасний комплекс декількох діючих лікарень.

Нагадаємо, в серпні начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай заявила, що у Миколаєві планують створити три кластерні лікарні. Пізніше вона повідомила, що місто готує документацію для майбутнього будівництва кластерної лікарні на 3-й Слобідській.

Як відомо, до будівництва будуть залучені партнери з Казахстану, які займалися відбудовою травмпункту в ЛШМД, про що заявлял керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.