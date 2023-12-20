Український дрон «‎Cobra»‎ запустили у серійне виробництво. Собівартість безпілотника складає 2 тисячі доларів, що є дешевшим за закордонні аналоги.

Про це повідомили в ‎‎«‎Армії дронів»‎.

«Головна ідея проєкту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами», — повідомляє команда розробників із Кривого Рогу.

Корпус дронів Cobra створювали за тією ж технологією, що й літаки. Це дало змогу значно збільшити їхню швидкість і знизити вартість, пишуть у матеріалі. Попри те, що для виробництва також використовуються легкі матеріали на кшталт дерева, пінопласту або композиту, українські інженери змогли домогтися переваги завдяки використанню клепаної сталі.

Ударний безпілотник може долати відстань у 300 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно російська компанія KMZ представила ударний морський безпілотник «Одуванчик». Його конструкція схожа на конструкцію українських дронів.

Раніше на міжнародній оборонній виставці «International Defence Industry Fair» у Туреччині презентували розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління MAGURA V5.