Варварівський міст у Миколаєві

У Миколаєві протягом 2024 року планують провести технічний огляд та випробування Варварівського та Інгульського мостів.

Відповідний тендер служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області опублікувала на сервісі публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Роботи з обстеження справності двох мостів оцінюють у 9 мільйонів 743 тисячі 980 гривень. За ці кошти підрядник повинен визначити технічний стан мостів та підходів до них. За результатами буде визначено умови експлуатації та допустиме навантаження. Переможець тендеру повинен розробити висновки та рекомендації щодо подальшого ремонту, експлуатації та утримання мостів.

Послуги з обстеження включають зокрема:

підводний та надводний огляд опор;

огляд прогонової частини мосту — конструкції, що перекриває простір між опорами;

визначення вантажопідйомність та міцність бетону;

оцінка технічного стану покриття та огородження проїзної частини та тротуарів;

обстеження підходів до мостів на наявність деформацій.

Після проведення технічного огляду переможець тендеру має надати пропозиції щодо варіантів капітального ремонту мостів та визначити їх залишковий ресурс. Строк виконання усіх перевірок — 31 грудня.

У тендері зазначено, що в останнє технічний огляд Варварівського мосту проводили у 2017 році. Щодо Інгульського, дата останнього обстеження не уточнюється.

Нагадаємо, вдень, 2 лютого, виникли автомобільні затори у районі Варварівського та Інгульського мостів Миколаєва. Транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту. Це вже третя за останні дві місяці несправність частини мосту.

Варварівський міст

Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди . Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає .

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту – це першочергове завдання губернатора . Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив губернатора Миколаївщини Олександра Стадника, що діє на той момент, пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Нікоалівської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено . Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність .

Інгульський та Широкобальський мости

Крім Варварівського мосту у лютому 2020 року депутати Миколаївської міської ради також схвалили передачу на баланс «Укравтодору» Інгульського та Широкобальського мостів. Віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв повідомив, що у держвласність Широкобальський міст прийняти не можуть, тому що він не перебуває на трасі міжнародного значення . Тоді надати допомогу у пошуку коштів на ремонт був готовий народний депутат Олександр Гайду.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів, що у бюджеті міста немає грошей на ремонт Широкобальського переїзду у Корабельному районі. Проект капітального ремонту мосту передбачає вартість робіт у розмірі 115 мільйонів гривень . Проте вартість його реконструкції після проходження експертизи зросла до 165 мільйонів гривень .

Інгульський міст у Миколаєві Інгульський міст у Миколаєві

Щодо Інгульського мосту, то через два роки після погодження передачі міськрадою, у липні 2021 року, віце-мер Сергій Коренєв повідомив, що місто досі не отримало відповіді від центральних органів влади щодо передачі Інгульського мосту у власність держави. У той же час народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Гайду заявив, що передачу мосту на баланс «Укравтодору» призупинено до завершення всіх процедур Варварівським мостом у Миколаєві.

«Японський» міст

Плани збудувати в Миколаєві новий міст озвучуються вже протягом багатьох років. Питанням будівництва мосту через Південний Буг у 2013 році зацікавились японські інвестори. Загальна вартість будівництва на той період оцінювалася в 3,5 мільярда гривень . До Миколаїва навіть приїжджав посол Японії, який підтвердив важливість будівництва мосту. Проте японські інвестори вирішили профінансувати реконструкцію каналізаційних мереж у селищі Бортничі під Києвом, замість будівництва мосту в Миколаєві.

У 2018 році переговори щодо будівництва мосту було відновлено. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич у липні цього ж року повідомив, що будівництво так званого «японського» мосту в Миколаєві може розпочатися в 2022 році і закінчитися через 4 роки. Через рік після цього представники японської компанії JICA навіть подали результати дослідження в рамках підготовки проекту будівництва мосту через Південний Буг.

Питанням будівництва японського мосту в Миколаєві також зайнявся президент Володимир Зеленський. У жовтні 2019 року він обговорив із президентом JICA Сінічі Кітаока перспективи будівництва мосту у Миколаєві.

У лютому 2021 року губернатор Миколаївщини Віталій Кім заявляв, що будівництво у «японському» мосту можуть розпочати у грудні 2021 року . У серпні цього ж року мер Олександр Сенкевич повідомив про швидке завершення бюрократичних процесів , пов'язаних з будівництвом «японського» мосту в Миколаєві. Він сказав, що всі питання буде врегульовано «найближчого місяця».

Депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка повідомив, що по оновленому ТЕО, розробленому японською стороною, міст буде побудований за межею міста – в районі Матвіївки та Сливиного. За його словами, якщо до кінця 2021 року фірма «Інтерпроект» не підготує проект, японська сторона відмовляється від робіт.