Мікрорайон «Північний». Фото: Агенція нерухомості oksagen.ua

Новий дитячий садок у мікрорайоні Північний, про який мер Миколаєва Олександр Сєнкевич говорить уже сім років, тепер хочуть побудувати за кошти Данії. Про це йшла мова сьогодні, 27 серпня, під час засідання планово-бюджетної комісії міськради Миколаєва, пишуть «НикВести».

Як відомо, ідея будівництва дитячого садочку в мікрорайоні «Північний» виникла ще у 2013 році, однак відтоді усі виділені з бюджету Миколаєва на це кошти освоєні не були й роботи так і не розпочалися. У 2017 році на проектування дитсадку виділялись кошти з бюджету, роботи з будівництва планували завершити до 2019 року, однак будівництво так і не розпочалось. Новий дитсадок у Північному був одним з передвиборчих обіцянок мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у 2020 році, будівельні роботи анонсували на 2021 рік, але цього не відбулось.

Під час засідання комісії заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Ігор Набатов повідомив, що департамент тепер займається цим питанням та уже 7 місяців веде перемовини з данським фондом про будівництво житлового будинку та дитсадка.

— Департамент разом з заступником міського голови з питань відновлення Сергієм Коренєвим веде діалог з данським фондом, який готовий профінансувати будівництво житлового будинку, який в подальшому буде знаходитися у комунальній власності й буде соціальним житлом, — сказав він.

Проект дитячого садочку в мікрорайоні Північний у Миколаєві.

Ігор Набатов зазначив, що спочатку мова йшла лише про будівництво житлового будинку, однак згодом фонд розширив проєкт до можливості будівництва дитячого садочку.

— Спочатку мова йшла виключно про житловий будинок, потім вони розширили цей обʼєкт до можливості будівництва разом з житловим будинком дитячий садочок. Ми дали їм на ознайомлення діючу проектно- кошторисну документацію. Вони ознайомилися і готові фінансувати. Якщо це буде прийняте на сесії ми можемо вже перейти до укладання договору на проектування. Фінансування буде відбуватися повністю за рахунок цього фонду, — розповів Ігор Набатов.

Ідея будівництва дитячого садочку в мікрорайоні «Північний» виникла ще у 2013 році, однак відтоді усі виділені з бюджету Миколаєва на це кошти освоєні не були й роботи так і не розпочалися.

Раніше реалізацією проекту по будівництву дитячого садочка займалося управління капітального будівництва, однак наразі ці повноваження перейшли до департаменту житлового-комунального господарства.

В коментарі «НикВести» Ігор Набатов сказав, що донорам все ж доведеться частково доопрацювати наявну проектно-кошторисну документацію.

— Думаю корегувати частково вони будуть, як мінімум в кошторисну частину, все ж таки ціни змінилися, але сама проектна ідея не повинна змінитися, — зазначив він.

За інформацією, яку раніше озвучував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, заклад мав бути розрахований на 270 місць і збудований за усіма інноваційними технологіями.

У травні 2017 року повідомлялося, що на будівництво дитячого садка на вулиці Променевій планується виділити 3 мільйони гривень, у тому числі для проектних робіт та експертизи. Тоді депутат міськради Олексій Лєпішев заявив, що якщо не розпочати будівництво зараз, то до зими будувати його вже буде пізно. Однак ні в 2017, ні в 2018 році дитячий садок так і не було збудовано.

Лише у серпні 2021-го у міській раді повідомили, що до 2024 року планують виконати 50% робіт з будівництва дитсадка, витративши протягом чотирьох років 53,3 мільйона гривень. Однак з початком великої війни ця ідея стала неактуальною й до її розгляду повернулися лише у 2023 році.

Нагадаємо, що у березні 2023 року в управлінні освіти Миколаївської міськради повідомляли, що Данія готова профінансувати відновлення фасаду пошкодженого ліцею імені Миколи Аркаса. пізніше, у вересні того ж року українські архітектори представили Надзвичайному та Повноважному Послу Королівства Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею.

Станом на серпень 2024 року заклад освіти все ще чекає на відбудову. У квітні цього року донори займалися коригуванням проекту. Почати відбудову мали у червні. Фасад будівлі обіцяли завершити до листопада цього року.

Співпраця Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

Наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду 2023 року Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. А у 2024 році стало відомо, що уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйонів доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій.